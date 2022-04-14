SUI Dog (SUIDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUI Dog (SUIDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUI Dog (SUIDOG) Information our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world. Officiel hjemmeside: https://suidog.fun/ Køb SUIDOG nu!

SUI Dog (SUIDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUI Dog (SUIDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.73K $ 33.73K $ 33.73K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.73K $ 33.73K $ 33.73K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SUI Dog (SUIDOG) pris

SUI Dog (SUIDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUI Dog (SUIDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUIDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUIDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUIDOG's tokenomics, kan du udforske SUIDOG tokens live-pris!

SUIDOG Prisprediktion Vil du vide, hvor SUIDOG måske er på vej hen? Vores SUIDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUIDOG Tokens prisprediktion nu!

