SUI Desci Agents (DESCI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -1.50% Prisændring (7D) -42.76% Prisændring (7D) -42.76%

SUI Desci Agents (DESCI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DESCI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DESCIs højeste pris nogensinde er $ 0.02488851, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DESCI har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -1.50% i løbet af 24 timer og -42.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SUI Desci Agents (DESCI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 35.02K$ 35.02K $ 35.02K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K Cirkulationsforsyning 623.85M 623.85M 623.85M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SUI Desci Agents er $ 35.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DESCI er 623.85M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 56.13K.