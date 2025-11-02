UdvekslingDEX+
Den direkte Sui DePIN pris i dag er 0.00005181 USD. Følg med i realtid SUIDEPIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SUIDEPIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SUIDEPIN

SUIDEPIN Prisinfo

Hvad er SUIDEPIN

SUIDEPIN Officiel hjemmeside

SUIDEPIN Tokenomics

SUIDEPIN Prisprognose

Sui DePIN Pris (SUIDEPIN)

1 SUIDEPIN til USD direkte pris:

--
----
+7.90%1D
Sui DePIN (SUIDEPIN) Live prisdiagram
Sui DePIN (SUIDEPIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00004799
$ 0.00004799$ 0.00004799
24H lav
$ 0.0003073
$ 0.0003073$ 0.0003073
24H høj

$ 0.00004799
$ 0.00004799$ 0.00004799

$ 0.0003073
$ 0.0003073$ 0.0003073

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0.00004336
$ 0.00004336$ 0.00004336

+0.00%

+7.97%

-25.05%

-25.05%

Sui DePIN (SUIDEPIN) realtidsprisen er $0.00005181. I løbet af de sidste 24 timer har SUIDEPIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004799 og et højdepunkt på $ 0.0003073, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUIDEPINs højeste pris nogensinde er $ 0.02374623, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004336.

Når det gælder kortsigtet performance, SUIDEPIN har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +7.97% i løbet af 24 timer og -25.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Markedsinformation

$ 51.81K
$ 51.81K$ 51.81K

--
----

$ 51.81K
$ 51.81K$ 51.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sui DePIN er $ 51.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUIDEPIN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.81K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Sui DePIN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Sui DePIN til USD $ +0.0000078663.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Sui DePIN til USD $ -0.0000038314.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Sui DePIN til USD $ -0.00010709053428565775.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+7.97%
30 dage$ +0.0000078663+15.18%
60 dage$ -0.0000038314-7.39%
90 dage$ -0.00010709053428565775-67.39%

Hvad er Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Sui DePIN (SUIDEPIN) Ressource

Officiel hjemmeside

Sui DePIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sui DePIN (SUIDEPIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sui DePIN (SUIDEPIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sui DePIN.

Tjek Sui DePIN prisprediktion nu!

SUIDEPIN til lokale valutaer

Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sui DePIN (SUIDEPIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SUIDEPIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Sui DePIN (SUIDEPIN)

Hvor meget er Sui DePIN (SUIDEPIN) værd i dag?
Den direkte SUIDEPIN pris i USD er 0.00005181 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SUIDEPIN til USD pris?
Den aktuelle pris på SUIDEPINtil USD er $ 0.00005181. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sui DePIN?
Markedsværdien for SUIDEPIN er $ 51.81K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SUIDEPIN?
Den cirkulerende forsyning af SUIDEPIN er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SUIDEPIN?
SUIDEPIN opnåede en ATH-pris på 0.02374623 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SUIDEPIN?
SUIDEPIN så en ATL-pris på 0.00004336 USD.
Hvad er handelsvolumen for SUIDEPIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SUIDEPIN er -- USD.
Bliver SUIDEPIN højere i år?
SUIDEPIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SUIDEPIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

