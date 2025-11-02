Sui DePIN Pris (SUIDEPIN)
+0.00%
+7.97%
-25.05%
-25.05%
Sui DePIN (SUIDEPIN) realtidsprisen er $0.00005181. I løbet af de sidste 24 timer har SUIDEPIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004799 og et højdepunkt på $ 0.0003073, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUIDEPINs højeste pris nogensinde er $ 0.02374623, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004336.
Når det gælder kortsigtet performance, SUIDEPIN har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +7.97% i løbet af 24 timer og -25.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Sui DePIN er $ 51.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUIDEPIN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.81K.
I løbet af i dag var prisændringen af Sui DePIN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Sui DePIN til USD $ +0.0000078663.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Sui DePIN til USD $ -0.0000038314.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Sui DePIN til USD $ -0.00010709053428565775.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+7.97%
|30 dage
|$ +0.0000078663
|+15.18%
|60 dage
|$ -0.0000038314
|-7.39%
|90 dage
|$ -0.00010709053428565775
|-67.39%
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
