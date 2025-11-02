Sui DePIN (SUIDEPIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004799 $ 0.00004799 $ 0.00004799 24H lav $ 0.0003073 $ 0.0003073 $ 0.0003073 24H høj 24H lav $ 0.00004799$ 0.00004799 $ 0.00004799 24H høj $ 0.0003073$ 0.0003073 $ 0.0003073 All Time High $ 0.02374623$ 0.02374623 $ 0.02374623 Laveste pris $ 0.00004336$ 0.00004336 $ 0.00004336 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +7.97% Prisændring (7D) -25.05% Prisændring (7D) -25.05%

Sui DePIN (SUIDEPIN) realtidsprisen er $0.00005181. I løbet af de sidste 24 timer har SUIDEPIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004799 og et højdepunkt på $ 0.0003073, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUIDEPINs højeste pris nogensinde er $ 0.02374623, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004336.

Når det gælder kortsigtet performance, SUIDEPIN har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +7.97% i løbet af 24 timer og -25.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sui DePIN er $ 51.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUIDEPIN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.81K.