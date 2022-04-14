Suckypanther (SUCKYP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Suckypanther (SUCKYP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Suckypanther (SUCKYP) Information The sucky panther is one of the most famous 'Bad' tattoos out there that has been revisted and reinvented more times than any other bad tattoo! Join the movement! We are creating something never done before. A bad tattoo related meme coin! Recently we just concluded out volume and trend bot which allows project to get more visibility and trend all over the crypto space when it comes to volume, and now that serves as the best utility this era, bigger information coming in, we just want to keep up the momentum and let the new fall in right places🔥 Officiel hjemmeside: https://suckypanthersol.com/ Køb SUCKYP nu!

Suckypanther (SUCKYP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Suckypanther (SUCKYP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.80K $ 27.80K $ 27.80K Samlet udbud $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M Cirkulerende forsyning $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.80K $ 27.80K $ 27.80K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Suckypanther (SUCKYP) pris

Suckypanther (SUCKYP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Suckypanther (SUCKYP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUCKYP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUCKYP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUCKYP's tokenomics, kan du udforske SUCKYP tokens live-pris!

SUCKYP Prisprediktion Vil du vide, hvor SUCKYP måske er på vej hen? Vores SUCKYP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUCKYP Tokens prisprediktion nu!

