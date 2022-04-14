Success Kid (SKID) Tokenomics Få vigtig indsigt i Success Kid (SKID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Success Kid (SKID) Information $SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way Officiel hjemmeside: https://successkidsol.com/ Hvidbog: https://successkidsol.com/ Køb SKID nu!

Success Kid (SKID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Success Kid (SKID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 560.63K $ 560.63K $ 560.63K Samlet udbud $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M Cirkulerende forsyning $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 560.63K $ 560.63K $ 560.63K Alle tiders Høj: $ 0.256026 $ 0.256026 $ 0.256026 Alle tiders Lav: $ 0.0041881 $ 0.0041881 $ 0.0041881 Nuværende pris: $ 0.00630773 $ 0.00630773 $ 0.00630773 Få mere at vide om Success Kid (SKID) pris

Success Kid (SKID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Success Kid (SKID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKID's tokenomics, kan du udforske SKID tokens live-pris!

