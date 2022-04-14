Stupidcoin (STUPIDCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stupidcoin (STUPIDCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stupidcoin (STUPIDCOIN) Information StupidCoin ($STUPIDCOIN) is a cryptocurrency designed as a satirical exploration of the speculative nature of crypto trading. The project aims to highlight the often irrational behavior within crypto markets by embracing humor and community-driven engagement as core elements of its identity. StupidCoin is a community-driven project that thrives on collective participation, creativity, and the shared vision of its members. It serves as a platform for individuals to engage with cryptocurrency in a fun, lighthearted way while fostering a sense of belonging through active involvement in decision-making and project development. The project’s ultimate goal is to show that even in the world of humor and satire, meaningful connections and innovative ideas can emerge. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/4zUDFduzd6dWisjkrS7d7VSEw3EdrV3t7KkYPznZpump Køb STUPIDCOIN nu!

Stupidcoin (STUPIDCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stupidcoin (STUPIDCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.09K $ 23.09K $ 23.09K Samlet udbud $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Cirkulerende forsyning $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.09K $ 23.09K $ 23.09K Alle tiders Høj: $ 0.00364443 $ 0.00364443 $ 0.00364443 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stupidcoin (STUPIDCOIN) pris

Stupidcoin (STUPIDCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stupidcoin (STUPIDCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STUPIDCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STUPIDCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STUPIDCOIN's tokenomics, kan du udforske STUPIDCOIN tokens live-pris!

