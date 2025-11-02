STUPID INU (STUPID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00017649 24H lav $ 0.00018744 24H høj All Time High $ 0.0068393 Laveste pris $ 0.00016425 Prisændring (1H) +0.41% Prisændring (1D) -3.16% Prisændring (7D) -16.83%

STUPID INU (STUPID) realtidsprisen er $0.0001791. I løbet af de sidste 24 timer har STUPID handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017649 og et højdepunkt på $ 0.00018744, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STUPIDs højeste pris nogensinde er $ 0.0068393, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016425.

Når det gælder kortsigtet performance, STUPID har ændret sig med +0.41% i løbet af den sidste time, -3.16% i løbet af 24 timer og -16.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

STUPID INU (STUPID) Markedsinformation

Markedsværdi $ 179.01K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 179.01K Cirkulationsforsyning 999.46M Samlet Udbud 999,464,214.309156

Den nuværende markedsværdi på STUPID INU er $ 179.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STUPID er 999.46M, med et samlet udbud på 999464214.309156. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 179.01K.