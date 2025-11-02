UdvekslingDEX+
Den direkte STUPID INU pris i dag er 0.0001791 USD. Følg med i realtid STUPID til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STUPID prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STUPID

STUPID Prisinfo

Hvad er STUPID

STUPID Officiel hjemmeside

STUPID Tokenomics

STUPID Prisprognose

STUPID INU Logo

STUPID INU Pris (STUPID)

Ikke noteret

1 STUPID til USD direkte pris:

$0.00017824
-4.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
STUPID INU (STUPID) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:52:10 (UTC+8)

STUPID INU (STUPID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00017649
24H lav
$ 0.00018744
24H høj

$ 0.00017649
$ 0.00018744
$ 0.0068393
$ 0.00016425
+0.41%

-3.16%

-16.83%

-16.83%

STUPID INU (STUPID) realtidsprisen er $0.0001791. I løbet af de sidste 24 timer har STUPID handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017649 og et højdepunkt på $ 0.00018744, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STUPIDs højeste pris nogensinde er $ 0.0068393, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016425.

Når det gælder kortsigtet performance, STUPID har ændret sig med +0.41% i løbet af den sidste time, -3.16% i løbet af 24 timer og -16.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

STUPID INU (STUPID) Markedsinformation

$ 179.01K
--
$ 179.01K
999.46M
999,464,214.309156
Den nuværende markedsværdi på STUPID INU er $ 179.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STUPID er 999.46M, med et samlet udbud på 999464214.309156. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 179.01K.

STUPID INU (STUPID) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af STUPID INU til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af STUPID INU til USD $ -0.0000759365.
I de sidste 60 dage var prisændringen af STUPID INU til USD $ -0.0001107499.
I de sidste 90 dage var prisændringen af STUPID INU til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-3.16%
30 dage$ -0.0000759365-42.39%
60 dage$ -0.0001107499-61.83%
90 dage$ 0--

Hvad er STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

STUPID INU (STUPID) Ressource

Officiel hjemmeside

STUPID INU Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil STUPID INU (STUPID) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine STUPID INU (STUPID) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for STUPID INU.

Tjek STUPID INU prisprediktion nu!

STUPID til lokale valutaer

STUPID INU (STUPID) Tokenomics

At forstå tokenomics for STUPID INU (STUPID) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STUPID Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om STUPID INU (STUPID)

Hvor meget er STUPID INU (STUPID) værd i dag?
Den direkte STUPID pris i USD er 0.0001791 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STUPID til USD pris?
Den aktuelle pris på STUPIDtil USD er $ 0.0001791. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af STUPID INU?
Markedsværdien for STUPID er $ 179.01K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STUPID?
Den cirkulerende forsyning af STUPID er 999.46M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STUPID?
STUPID opnåede en ATH-pris på 0.0068393 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STUPID?
STUPID så en ATL-pris på 0.00016425 USD.
Hvad er handelsvolumen for STUPID?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STUPID er -- USD.
Bliver STUPID højere i år?
STUPID kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STUPID prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:52:10 (UTC+8)

STUPID INU (STUPID) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

