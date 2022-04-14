Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stronghold Staked SOL (STRONGSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Information Officiel hjemmeside: https://strongholdsol.com Køb STRONGSOL nu!

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stronghold Staked SOL (STRONGSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.29M $ 29.29M $ 29.29M Samlet udbud $ 133.13K $ 133.13K $ 133.13K Cirkulerende forsyning $ 133.13K $ 133.13K $ 133.13K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.29M $ 29.29M $ 29.29M Alle tiders Høj: $ 311.43 $ 311.43 $ 311.43 Alle tiders Lav: $ 105.25 $ 105.25 $ 105.25 Nuværende pris: $ 220.04 $ 220.04 $ 220.04 Få mere at vide om Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) pris

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STRONGSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STRONGSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STRONGSOL's tokenomics, kan du udforske STRONGSOL tokens live-pris!

STRONGSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor STRONGSOL måske er på vej hen? Vores STRONGSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STRONGSOL Tokens prisprediktion nu!

