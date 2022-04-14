StrongHands (SHND) Tokenomics Få vigtig indsigt i StrongHands (SHND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StrongHands (SHND) Information StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Officiel hjemmeside: https://www.stronghands.io/ Hvidbog: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Køb SHND nu!

StrongHands (SHND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StrongHands (SHND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 96.31K $ 96.31K $ 96.31K Samlet udbud $ 20.31B $ 20.31B $ 20.31B Cirkulerende forsyning $ 20.31B $ 20.31B $ 20.31B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 96.31K $ 96.31K $ 96.31K Alle tiders Høj: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om StrongHands (SHND) pris

StrongHands (SHND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StrongHands (SHND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHND's tokenomics, kan du udforske SHND tokens live-pris!

