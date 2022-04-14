StrongHands Finance (ISHND) Tokenomics Få vigtig indsigt i StrongHands Finance (ISHND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StrongHands Finance (ISHND) Information StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. Officiel hjemmeside: https://www.stronghands.io/ Køb ISHND nu!

StrongHands Finance (ISHND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StrongHands Finance (ISHND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.15K $ 27.15K $ 27.15K Samlet udbud $ 99.35M $ 99.35M $ 99.35M Cirkulerende forsyning $ 14.51M $ 14.51M $ 14.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 185.88K $ 185.88K $ 185.88K Alle tiders Høj: $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00186331 $ 0.00186331 $ 0.00186331 Få mere at vide om StrongHands Finance (ISHND) pris

StrongHands Finance (ISHND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StrongHands Finance (ISHND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISHND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISHND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISHND's tokenomics, kan du udforske ISHND tokens live-pris!

ISHND Prisprediktion Vil du vide, hvor ISHND måske er på vej hen? Vores ISHND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISHND Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!