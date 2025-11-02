UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte Striker League pris i dag er 0.00101351 USD. Følg med i realtid MBS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MBS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Striker League Pris (MBS)

1 MBS til USD direkte pris:

$0.00101636
$0.00101636
+4.20%1D
Striker League (MBS) Live prisdiagram
Striker League (MBS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.00%

+3.92%

-17.74%

-17.74%

Striker League (MBS) realtidsprisen er $0.00101351. I løbet af de sidste 24 timer har MBS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00097051 og et højdepunkt på $ 0.00102597, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MBSs højeste pris nogensinde er $ 2.58, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00095451.

Når det gælder kortsigtet performance, MBS har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +3.92% i løbet af 24 timer og -17.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Striker League (MBS) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Striker League er $ 633.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MBS er 625.44M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.01M.

Striker League (MBS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Striker League til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Striker League til USD $ -0.0004799186.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Striker League til USD $ -0.0003359806.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Striker League til USD $ -0.0005135137498874908.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+3.92%
30 dage$ -0.0004799186-47.35%
60 dage$ -0.0003359806-33.15%
90 dage$ -0.0005135137498874908-33.62%

Hvad er Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Striker League (MBS) Ressource

Striker League Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Striker League (MBS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Striker League (MBS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Striker League.

Tjek Striker League prisprediktion nu!

MBS til lokale valutaer

Striker League (MBS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Striker League (MBS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MBS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Striker League (MBS)

Hvor meget er Striker League (MBS) værd i dag?
Den direkte MBS pris i USD er 0.00101351 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MBS til USD pris?
Den aktuelle pris på MBStil USD er $ 0.00101351. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Striker League?
Markedsværdien for MBS er $ 633.89K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MBS?
Den cirkulerende forsyning af MBS er 625.44M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MBS?
MBS opnåede en ATH-pris på 2.58 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MBS?
MBS så en ATL-pris på 0.00095451 USD.
Hvad er handelsvolumen for MBS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MBS er -- USD.
Bliver MBS højere i år?
MBS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MBS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

