Striker League (MBS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00097051 $ 0.00102597 24H lav $ 0.00097051 24H høj $ 0.00102597 All Time High $ 2.58 Laveste pris $ 0.00095451 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +3.92% Prisændring (7D) -17.74%

Striker League (MBS) realtidsprisen er $0.00101351. I løbet af de sidste 24 timer har MBS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00097051 og et højdepunkt på $ 0.00102597, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MBSs højeste pris nogensinde er $ 2.58, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00095451.

Når det gælder kortsigtet performance, MBS har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +3.92% i løbet af 24 timer og -17.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Striker League (MBS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 633.89K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.01M Cirkulationsforsyning 625.44M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Striker League er $ 633.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MBS er 625.44M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.01M.