Stride Staked Osmo (STOSMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stride Staked Osmo (STOSMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stride Staked Osmo (STOSMO) Information The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Officiel hjemmeside: https://stride.zone/ Køb STOSMO nu!

Stride Staked Osmo (STOSMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Osmo (STOSMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Samlet udbud $ 13.15M $ 13.15M $ 13.15M Cirkulerende forsyning $ 13.15M $ 13.15M $ 13.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Alle tiders Høj: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.246939 $ 0.246939 $ 0.246939 Få mere at vide om Stride Staked Osmo (STOSMO) pris

Stride Staked Osmo (STOSMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stride Staked Osmo (STOSMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STOSMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STOSMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STOSMO's tokenomics, kan du udforske STOSMO tokens live-pris!

