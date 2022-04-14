Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stride Staked Juno (STJUNO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stride Staked Juno (STJUNO) Information Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Officiel hjemmeside: https://www.stride.zone/ Køb STJUNO nu!

Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Juno (STJUNO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 224.82K $ 224.82K $ 224.82K Samlet udbud $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Cirkulerende forsyning $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 224.82K $ 224.82K $ 224.82K Alle tiders Høj: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Alle tiders Lav: $ 0.100663 $ 0.100663 $ 0.100663 Nuværende pris: $ 0.130931 $ 0.130931 $ 0.130931 Få mere at vide om Stride Staked Juno (STJUNO) pris

Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stride Staked Juno (STJUNO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STJUNO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STJUNO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STJUNO's tokenomics, kan du udforske STJUNO tokens live-pris!

