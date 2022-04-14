Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stride Staked Injective (STINJ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stride Staked Injective (STINJ) Information stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.stride.zone/ Køb STINJ nu!

Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Injective (STINJ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 434.74K $ 434.74K $ 434.74K Samlet udbud $ 19.88K $ 19.88K $ 19.88K Cirkulerende forsyning $ 19.88K $ 19.88K $ 19.88K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 434.74K $ 434.74K $ 434.74K Alle tiders Høj: $ 62.85 $ 62.85 $ 62.85 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 21.87 $ 21.87 $ 21.87 Få mere at vide om Stride Staked Injective (STINJ) pris

Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stride Staked Injective (STINJ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STINJ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STINJ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STINJ's tokenomics, kan du udforske STINJ tokens live-pris!

