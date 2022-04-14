Stream Guys Dog Lily ($LILY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stream Guys Dog Lily ($LILY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stream Guys Dog Lily ($LILY) Information $Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many. Officiel hjemmeside: https://www.lily.meme/ Køb $LILY nu!

Stream Guys Dog Lily ($LILY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stream Guys Dog Lily ($LILY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.95K $ 5.95K $ 5.95K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.95K $ 5.95K $ 5.95K Alle tiders Høj: $ 0.00146298 $ 0.00146298 $ 0.00146298 Alle tiders Lav: $ 0.00000436 $ 0.00000436 $ 0.00000436 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stream Guys Dog Lily ($LILY) pris

Stream Guys Dog Lily ($LILY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stream Guys Dog Lily ($LILY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $LILY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $LILY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $LILY's tokenomics, kan du udforske $LILY tokens live-pris!

$LILY Prisprediktion Vil du vide, hvor $LILY måske er på vej hen? Vores $LILY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $LILY Tokens prisprediktion nu!

