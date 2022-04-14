Strawberry In Bloom (BERRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Strawberry In Bloom (BERRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Strawberry In Bloom (BERRY) Information Officiel hjemmeside: https://www.berrycoineth.vip/ Køb BERRY nu!

Strawberry In Bloom (BERRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Strawberry In Bloom (BERRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 910.30K $ 910.30K $ 910.30K Samlet udbud $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Cirkulerende forsyning $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 910.30K $ 910.30K $ 910.30K Alle tiders Høj: $ 0.02466656 $ 0.02466656 $ 0.02466656 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00217454 $ 0.00217454 $ 0.00217454 Få mere at vide om Strawberry In Bloom (BERRY) pris

Strawberry In Bloom (BERRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Strawberry In Bloom (BERRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BERRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BERRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BERRY's tokenomics, kan du udforske BERRY tokens live-pris!

