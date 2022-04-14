Strategic Solana Reserve (SSR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Strategic Solana Reserve (SSR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Strategic Solana Reserve (SSR) Information $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. Officiel hjemmeside: https://strategic-solana-reserve.com/ Køb SSR nu!

Strategic Solana Reserve (SSR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Strategic Solana Reserve (SSR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Alle tiders Høj: $ 0.00738126 $ 0.00738126 $ 0.00738126 Alle tiders Lav: $ 0.00020731 $ 0.00020731 $ 0.00020731 Nuværende pris: $ 0.00436032 $ 0.00436032 $ 0.00436032 Få mere at vide om Strategic Solana Reserve (SSR) pris

Strategic Solana Reserve (SSR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Strategic Solana Reserve (SSR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SSR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SSR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SSR's tokenomics, kan du udforske SSR tokens live-pris!

SSR Prisprediktion Vil du vide, hvor SSR måske er på vej hen? Vores SSR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SSR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!