Strategic Meme Reserve (SMR) Information The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance. Officiel hjemmeside: https://strategicreserve.meme Køb SMR nu!

Strategic Meme Reserve (SMR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Strategic Meme Reserve (SMR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.44K $ 116.44K $ 116.44K Samlet udbud $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Cirkulerende forsyning $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 116.44K $ 116.44K $ 116.44K Alle tiders Høj: $ 0.00147563 $ 0.00147563 $ 0.00147563 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011646 $ 0.00011646 $ 0.00011646 Få mere at vide om Strategic Meme Reserve (SMR) pris

Strategic Meme Reserve (SMR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Strategic Meme Reserve (SMR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMR's tokenomics, kan du udforske SMR tokens live-pris!

SMR Prisprediktion Vil du vide, hvor SMR måske er på vej hen? Vores SMR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

