Den direkte Strategic ETH Reserve pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SΞR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SΞR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SΞR

SΞR Prisinfo

Hvad er SΞR

SΞR Officiel hjemmeside

SΞR Tokenomics

SΞR Prisprognose

Strategic ETH Reserve Logo

Strategic ETH Reserve Pris (SΞR)

Ikke noteret

1 SΞR til USD direkte pris:

$0.00057245
$0.00057245
-0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Strategic ETH Reserve (SΞR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:51:43 (UTC+8)

Strategic ETH Reserve (SΞR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.283912
$ 0.283912

$ 0
$ 0

-0.12%

-0.08%

+5.24%

+5.24%

Strategic ETH Reserve (SΞR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SΞR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SΞRs højeste pris nogensinde er $ 0.283912, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SΞR har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og +5.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Markedsinformation

$ 57.25K
$ 57.25K

--
--

$ 57.25K
$ 57.25K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Strategic ETH Reserve er $ 57.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SΞR er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 57.25K.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Strategic ETH Reserve til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Strategic ETH Reserve til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Strategic ETH Reserve til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Strategic ETH Reserve til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.08%
30 dage$ 0-98.20%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Strategic ETH Reserve (SΞR)

Strategic Accumulation $SΞR continuously acquires and holds ETH as a strategic on-chain reserve, creating a transparent and verifiable store of value.

On-Chain Proof All reserve movements are recorded directly on Ethereum, giving anyone the ability to track inflows, outflows, and total holdings in real time.

Community-Driven Treasury Built for holders, by holders — the reserve’s growth and strategy are guided by the $SΞR community.

DEX-Native Liquidity $SΞR trades on decentralized exchanges, ensuring open access and censorship-resistant participation for anyone worldwide.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Strategic ETH Reserve (SΞR) Ressource

Officiel hjemmeside

Strategic ETH Reserve Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Strategic ETH Reserve (SΞR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Strategic ETH Reserve (SΞR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Strategic ETH Reserve.

Tjek Strategic ETH Reserve prisprediktion nu!

SΞR til lokale valutaer

Strategic ETH Reserve (SΞR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Strategic ETH Reserve (SΞR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SΞR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Strategic ETH Reserve (SΞR)

Hvor meget er Strategic ETH Reserve (SΞR) værd i dag?
Den direkte SΞR pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SΞR til USD pris?
Den aktuelle pris på SΞRtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Strategic ETH Reserve?
Markedsværdien for SΞR er $ 57.25K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SΞR?
Den cirkulerende forsyning af SΞR er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SΞR?
SΞR opnåede en ATH-pris på 0.283912 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SΞR?
SΞR så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for SΞR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SΞR er -- USD.
Bliver SΞR højere i år?
SΞR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SΞR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:51:43 (UTC+8)

Strategic ETH Reserve (SΞR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,976.41

$3,866.75

$0.02803

$185.26

$1.0003

$109,976.41

$3,866.75

$185.26

$71.64

$20.014

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07309

$0.000000000000000000000020

$0.0038910

$0.00005433

$0.000289

$0.0020

