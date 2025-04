Hvad er StorX (SRX)

StorX helps you securely encrypt, fragment and then distribute important data across multiple hosting nodes spread worldwide. StorX provides a democratic marketplace for hosting data, replacing the centralized intermediaries with a decentralized blockchain network. Exercise complete control and grant access over your data sets without any centralized intermediary.

StorX (SRX) Ressource Officiel hjemmeside