Store of Value (VAL) Information Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time. Officiel hjemmeside: https://valmeme.com Hvidbog: https://drive.google.com/drive/folders/13vjKlnpESUbaUak6t9ow_jOVpc-gMXs6?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto Køb VAL nu!

Store of Value (VAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Store of Value (VAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 157.71K $ 157.71K $ 157.71K Samlet udbud $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M Cirkulerende forsyning $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.71K $ 157.71K $ 157.71K Alle tiders Høj: $ 0.00191817 $ 0.00191817 $ 0.00191817 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016261 $ 0.00016261 $ 0.00016261 Få mere at vide om Store of Value (VAL) pris

Store of Value (VAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Store of Value (VAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAL's tokenomics, kan du udforske VAL tokens live-pris!

VAL Prisprediktion Vil du vide, hvor VAL måske er på vej hen? Vores VAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VAL Tokens prisprediktion nu!

