Stoopid Cats Pris (STOCAT)
--
--
+21.04%
+21.04%
Stoopid Cats (STOCAT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har STOCAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STOCATs højeste pris nogensinde er $ 0.00152819, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, STOCAT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +21.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Stoopid Cats er $ 256.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STOCAT er 729.30M, med et samlet udbud på 1489005018.13. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 522.71K.
I løbet af i dag var prisændringen af Stoopid Cats til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Stoopid Cats til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Stoopid Cats til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Stoopid Cats til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dage
|$ 0
|+16.59%
|60 dage
|$ 0
|-47.44%
|90 dage
|$ 0
|--
Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.
At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.
The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.
In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.
The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.
$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.
Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.
Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.
With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.
