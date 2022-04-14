Stooges (STOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stooges (STOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stooges (STOG) Information Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share! Officiel hjemmeside: http://stooges.io/ Hvidbog: https://docs.stooges.io/ Køb STOG nu!

Stooges (STOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stooges (STOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 351.55K $ 351.55K $ 351.55K Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 351.55K $ 351.55K $ 351.55K Alle tiders Høj: $ 0.00120332 $ 0.00120332 $ 0.00120332 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011718 $ 0.00011718 $ 0.00011718 Få mere at vide om Stooges (STOG) pris

Stooges (STOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stooges (STOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STOG's tokenomics, kan du udforske STOG tokens live-pris!

STOG Prisprediktion Vil du vide, hvor STOG måske er på vej hen? Vores STOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STOG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!