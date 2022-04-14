Stoicism (STOIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stoicism (STOIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stoicism (STOIC) Information The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets. By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago. Officiel hjemmeside: https://stoicismonsol.com/ Køb STOIC nu!

Stoicism (STOIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stoicism (STOIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 301.03K $ 301.03K $ 301.03K Samlet udbud $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Cirkulerende forsyning $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 301.03K $ 301.03K $ 301.03K Alle tiders Høj: $ 0.00192387 $ 0.00192387 $ 0.00192387 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030164 $ 0.00030164 $ 0.00030164 Få mere at vide om Stoicism (STOIC) pris

Stoicism (STOIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stoicism (STOIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STOIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STOIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STOIC's tokenomics, kan du udforske STOIC tokens live-pris!

