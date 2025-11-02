stockcoin (STOCKCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00016825 $ 0.00016825 $ 0.00016825 24H lav $ 0.00017873 $ 0.00017873 $ 0.00017873 24H høj 24H lav $ 0.00016825$ 0.00016825 $ 0.00016825 24H høj $ 0.00017873$ 0.00017873 $ 0.00017873 All Time High $ 0.00343173$ 0.00343173 $ 0.00343173 Laveste pris $ 0.00016095$ 0.00016095 $ 0.00016095 Prisændring (1H) +0.96% Prisændring (1D) +2.68% Prisændring (7D) -15.47% Prisændring (7D) -15.47%

stockcoin (STOCKCOIN) realtidsprisen er $0.00017644. I løbet af de sidste 24 timer har STOCKCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016825 og et højdepunkt på $ 0.00017873, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STOCKCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00343173, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016095.

Når det gælder kortsigtet performance, STOCKCOIN har ændret sig med +0.96% i løbet af den sidste time, +2.68% i løbet af 24 timer og -15.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

stockcoin (STOCKCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 173.71K$ 173.71K $ 173.71K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 173.71K$ 173.71K $ 173.71K Cirkulationsforsyning 999.21M 999.21M 999.21M Samlet Udbud 999,206,719.31198 999,206,719.31198 999,206,719.31198

Den nuværende markedsværdi på stockcoin er $ 173.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STOCKCOIN er 999.21M, med et samlet udbud på 999206719.31198. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 173.71K.