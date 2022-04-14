Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stink Coin (STINKCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stink Coin (STINKCOIN) Information Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. Officiel hjemmeside: https://www.stinkcoin.dev Køb STINKCOIN nu!

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stink Coin (STINKCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.70K $ 19.70K $ 19.70K Samlet udbud $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Cirkulerende forsyning $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.70K $ 19.70K $ 19.70K Alle tiders Høj: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stink Coin (STINKCOIN) pris

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stink Coin (STINKCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STINKCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STINKCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STINKCOIN's tokenomics, kan du udforske STINKCOIN tokens live-pris!

