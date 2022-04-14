STIMA (STIMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i STIMA (STIMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STIMA (STIMA) Information STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform. Officiel hjemmeside: https://stima.io/ Køb STIMA nu!

STIMA (STIMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STIMA (STIMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Samlet udbud $ 31.87M $ 31.87M $ 31.87M Cirkulerende forsyning $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.88M $ 31.88M $ 31.88M Alle tiders Høj: $ 190.29 $ 190.29 $ 190.29 Alle tiders Lav: $ 0.749818 $ 0.749818 $ 0.749818 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om STIMA (STIMA) pris

STIMA (STIMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STIMA (STIMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STIMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STIMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STIMA's tokenomics, kan du udforske STIMA tokens live-pris!

STIMA Prisprediktion Vil du vide, hvor STIMA måske er på vej hen? Vores STIMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STIMA Tokens prisprediktion nu!

