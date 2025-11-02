StickDAO (STICK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) +2.97% Prisændring (7D) -5.61% Prisændring (7D) -5.61%

StickDAO (STICK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har STICK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STICKs højeste pris nogensinde er $ 0.00136253, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, STICK har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, +2.97% i løbet af 24 timer og -5.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

StickDAO (STICK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 453.27K$ 453.27K $ 453.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 453.27K$ 453.27K $ 453.27K Cirkulationsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Samlet Udbud 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Den nuværende markedsværdi på StickDAO er $ 453.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STICK er 999.87M, med et samlet udbud på 999870922.0118911. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 453.27K.