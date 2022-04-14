STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Information What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Officiel hjemmeside: https://stepn.com/ Køb GST-ETH nu!

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 972.42K $ 972.42K $ 972.42K Samlet udbud $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M Cirkulerende forsyning $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 972.42K $ 972.42K $ 972.42K Alle tiders Høj: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Alle tiders Lav: $ 0.00694626 $ 0.00694626 $ 0.00694626 Nuværende pris: $ 0.01153074 $ 0.01153074 $ 0.01153074 Få mere at vide om STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) pris

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GST-ETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GST-ETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GST-ETH's tokenomics, kan du udforske GST-ETH tokens live-pris!

GST-ETH Prisprediktion Vil du vide, hvor GST-ETH måske er på vej hen? Vores GST-ETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GST-ETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!