Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Step Staked SOL (STEPSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Step Staked SOL (STEPSOL) Information Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Officiel hjemmeside: https://www.step.finance/ Hvidbog: https://docs.step.finance/ Køb STEPSOL nu!

Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Step Staked SOL (STEPSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 273.19K $ 273.19K $ 273.19K Samlet udbud $ 1.17K $ 1.17K $ 1.17K Cirkulerende forsyning $ 1.17K $ 1.17K $ 1.17K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 273.19K $ 273.19K $ 273.19K Alle tiders Høj: $ 300.06 $ 300.06 $ 300.06 Alle tiders Lav: $ 103.45 $ 103.45 $ 103.45 Nuværende pris: $ 234.16 $ 234.16 $ 234.16 Få mere at vide om Step Staked SOL (STEPSOL) pris

Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Step Staked SOL (STEPSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STEPSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STEPSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STEPSOL's tokenomics, kan du udforske STEPSOL tokens live-pris!

STEPSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor STEPSOL måske er på vej hen? Vores STEPSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STEPSOL Tokens prisprediktion nu!

