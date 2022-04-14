Step Finance (STEP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Step Finance (STEP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.

Step Finance (STEP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Step Finance (STEP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.95M $ 24.95M $ 24.95M Samlet udbud $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Cirkulerende forsyning $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.89M $ 25.89M $ 25.89M Alle tiders Høj: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 Alle tiders Lav: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 Nuværende pris: $ 0.078462 $ 0.078462 $ 0.078462 Få mere at vide om Step Finance (STEP) pris

Step Finance (STEP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Step Finance (STEP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STEP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STEP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STEP's tokenomics, kan du udforske STEP tokens live-pris!

STEP Prisprediktion Vil du vide, hvor STEP måske er på vej hen? Vores STEP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STEP Tokens prisprediktion nu!

