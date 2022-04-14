Stenchcoin (STENCHCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stenchcoin (STENCHCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stenchcoin (STENCHCOIN) Information After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!! FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term. STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world. The STENCH spreads fast and beyond your imagination!! Community Take Over Project Officiel hjemmeside: https://stenchcoin.dev/ Køb STENCHCOIN nu!

Stenchcoin (STENCHCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stenchcoin (STENCHCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 963.92M $ 963.92M $ 963.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.09K $ 26.09K $ 26.09K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stenchcoin (STENCHCOIN) pris

Stenchcoin (STENCHCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stenchcoin (STENCHCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STENCHCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STENCHCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STENCHCOIN's tokenomics, kan du udforske STENCHCOIN tokens live-pris!

