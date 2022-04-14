StellaSwap (STELLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i StellaSwap (STELLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StellaSwap (STELLA) Information StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. Officiel hjemmeside: https://stellaswap.com/ Køb STELLA nu!

StellaSwap (STELLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StellaSwap (STELLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Samlet udbud $ 61.11M $ 61.11M $ 61.11M Cirkulerende forsyning $ 61.11M $ 61.11M $ 61.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Alle tiders Høj: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 Alle tiders Lav: $ 0.00307518 $ 0.00307518 $ 0.00307518 Nuværende pris: $ 0.04035693 $ 0.04035693 $ 0.04035693 Få mere at vide om StellaSwap (STELLA) pris

StellaSwap (STELLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StellaSwap (STELLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STELLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STELLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STELLA's tokenomics, kan du udforske STELLA tokens live-pris!

STELLA Prisprediktion Vil du vide, hvor STELLA måske er på vej hen? Vores STELLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STELLA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!