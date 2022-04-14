Steem Dollars (SBD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Steem Dollars (SBD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Steem Dollars (SBD) Information Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange. Officiel hjemmeside: https://steem.com/ Køb SBD nu!

Steem Dollars (SBD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Steem Dollars (SBD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M Samlet udbud $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M Cirkulerende forsyning $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M Alle tiders Høj: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 Alle tiders Lav: $ 0.23394 $ 0.23394 $ 0.23394 Nuværende pris: $ 0.848044 $ 0.848044 $ 0.848044 Få mere at vide om Steem Dollars (SBD) pris

Steem Dollars (SBD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Steem Dollars (SBD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SBD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SBD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SBD's tokenomics, kan du udforske SBD tokens live-pris!

