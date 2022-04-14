Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 121.41K $ 121.41K $ 121.41K Samlet udbud $ 20.68K $ 20.68K $ 20.68K Cirkulerende forsyning $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.32M $ 51.32M $ 51.32M Alle tiders Høj: $ 4,928.94 $ 4,928.94 $ 4,928.94 Alle tiders Lav: $ 1,427.26 $ 1,427.26 $ 1,427.26 Nuværende pris: $ 4,765.53 $ 4,765.53 $ 4,765.53 Få mere at vide om Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) pris

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STEAKETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STEAKETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STEAKETH's tokenomics, kan du udforske STEAKETH tokens live-pris!

