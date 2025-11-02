stBGT (STBGT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 24H lav $ 1.84 $ 1.84 $ 1.84 24H høj 24H lav $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 24H høj $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 All Time High $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Laveste pris $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Prisændring (1H) -0.26% Prisændring (1D) +0.85% Prisændring (7D) -3.51% Prisændring (7D) -3.51%

stBGT (STBGT) realtidsprisen er $1.81. I løbet af de sidste 24 timer har STBGT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.79 og et højdepunkt på $ 1.84, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STBGTs højeste pris nogensinde er $ 3.05, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.58.

Når det gælder kortsigtet performance, STBGT har ændret sig med -0.26% i løbet af den sidste time, +0.85% i løbet af 24 timer og -3.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

stBGT (STBGT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 331.10K$ 331.10K $ 331.10K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 331.10K$ 331.10K $ 331.10K Cirkulationsforsyning 183.17K 183.17K 183.17K Samlet Udbud 183,165.5653273761 183,165.5653273761 183,165.5653273761

Den nuværende markedsværdi på stBGT er $ 331.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STBGT er 183.17K, med et samlet udbud på 183165.5653273761. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 331.10K.