StaySAFU (SAFU) Information StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud. Officiel hjemmeside: https://staysafu.org/

StaySAFU (SAFU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StaySAFU (SAFU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.08K $ 55.08K $ 55.08K Samlet udbud $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Cirkulerende forsyning $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.33K $ 63.33K $ 63.33K Alle tiders Høj: $ 74.19 $ 74.19 $ 74.19 Alle tiders Lav: $ 0.97278 $ 0.97278 $ 0.97278 Nuværende pris: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Få mere at vide om StaySAFU (SAFU) pris

StaySAFU (SAFU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StaySAFU (SAFU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAFU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAFU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAFU's tokenomics, kan du udforske SAFU tokens live-pris!

SAFU Prisprediktion Vil du vide, hvor SAFU måske er på vej hen? Vores SAFU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

