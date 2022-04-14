Station This (MS2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Station This (MS2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Station This (MS2) Information The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://www.miladystation2.net/ Køb MS2 nu!

Station This (MS2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Station This (MS2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 280.49K $ 280.49K $ 280.49K Samlet udbud $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Cirkulerende forsyning $ 953.58M $ 953.58M $ 953.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 291.11K $ 291.11K $ 291.11K Alle tiders Høj: $ 0.00287702 $ 0.00287702 $ 0.00287702 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00029429 $ 0.00029429 $ 0.00029429 Få mere at vide om Station This (MS2) pris

Station This (MS2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Station This (MS2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MS2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MS2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MS2's tokenomics, kan du udforske MS2 tokens live-pris!

