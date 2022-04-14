State of Mika by Virtuals (STATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i State of Mika by Virtuals (STATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

State of Mika by Virtuals (STATE) Information Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook. Officiel hjemmeside: https://gmika.io/

State of Mika by Virtuals (STATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for State of Mika by Virtuals (STATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 618.37K $ 618.37K $ 618.37K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 618.37K $ 618.37K $ 618.37K Alle tiders Høj: $ 0.00840468 $ 0.00840468 $ 0.00840468 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00061837 $ 0.00061837 $ 0.00061837 Få mere at vide om State of Mika by Virtuals (STATE) pris

State of Mika by Virtuals (STATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for State of Mika by Virtuals (STATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STATE's tokenomics, kan du udforske STATE tokens live-pris!

STATE Prisprediktion Vil du vide, hvor STATE måske er på vej hen? Vores STATE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STATE Tokens prisprediktion nu!

