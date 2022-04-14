STASIS EURO (EURS) Tokenomics Få vigtig indsigt i STASIS EURO (EURS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STASIS EURO (EURS) Information EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 Officiel hjemmeside: https://stasis.net/ Køb EURS nu!

STASIS EURO (EURS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STASIS EURO (EURS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.21M $ 144.21M $ 144.21M Samlet udbud $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M Cirkulerende forsyning $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.21M $ 144.21M $ 144.21M Alle tiders Høj: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Alle tiders Lav: $ 0.929636 $ 0.929636 $ 0.929636 Nuværende pris: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Få mere at vide om STASIS EURO (EURS) pris

STASIS EURO (EURS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STASIS EURO (EURS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EURS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EURS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EURS's tokenomics, kan du udforske EURS tokens live-pris!

