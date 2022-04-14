Stash Inu (STASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stash Inu (STASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stash Inu (STASH) Information Putting an end to bare upper lips. Officiel hjemmeside: https://stashinu.com

Stash Inu (STASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stash Inu (STASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 513.69K $ 513.69K $ 513.69K Samlet udbud $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B Cirkulerende forsyning $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 513.69K $ 513.69K $ 513.69K Alle tiders Høj: $ 0.00185807 $ 0.00185807 $ 0.00185807 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stash Inu (STASH) pris

Stash Inu (STASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stash Inu (STASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STASH's tokenomics, kan du udforske STASH tokens live-pris!

STASH Prisprediktion Vil du vide, hvor STASH måske er på vej hen? Vores STASH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STASH Tokens prisprediktion nu!

