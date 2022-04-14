StarShip (STARSHIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i StarShip (STARSHIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StarShip (STARSHIP) Information StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business. Officiel hjemmeside: https://deploystarship.com/ Køb STARSHIP nu!

StarShip (STARSHIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StarShip (STARSHIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 611.62K $ 611.62K $ 611.62K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 650.58K $ 650.58K $ 650.58K Alle tiders Høj: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.03252889 $ 0.03252889 $ 0.03252889 Få mere at vide om StarShip (STARSHIP) pris

StarShip (STARSHIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StarShip (STARSHIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STARSHIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STARSHIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STARSHIP's tokenomics, kan du udforske STARSHIP tokens live-pris!

