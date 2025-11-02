Stargate Bridged WETH (WETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3,834.96 $ 3,834.96 $ 3,834.96 24H lav $ 3,898.6 $ 3,898.6 $ 3,898.6 24H høj 24H lav $ 3,834.96$ 3,834.96 $ 3,834.96 24H høj $ 3,898.6$ 3,898.6 $ 3,898.6 All Time High $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Laveste pris $ 3,428.61$ 3,428.61 $ 3,428.61 Prisændring (1H) -0.12% Prisændring (1D) +0.76% Prisændring (7D) -2.03% Prisændring (7D) -2.03%

Stargate Bridged WETH (WETH) realtidsprisen er $3,867.11. I løbet af de sidste 24 timer har WETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,834.96 og et højdepunkt på $ 3,898.6, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WETHs højeste pris nogensinde er $ 4,751.86, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,428.61.

Når det gælder kortsigtet performance, WETH har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, +0.76% i løbet af 24 timer og -2.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stargate Bridged WETH (WETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 126.68M$ 126.68M $ 126.68M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 126.68M$ 126.68M $ 126.68M Cirkulationsforsyning 32.76K 32.76K 32.76K Samlet Udbud 32,757.2429633244 32,757.2429633244 32,757.2429633244

Den nuværende markedsværdi på Stargate Bridged WETH er $ 126.68M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WETH er 32.76K, med et samlet udbud på 32757.2429633244. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 126.68M.