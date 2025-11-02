Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.997507 $ 0.997507 $ 0.997507 24H lav $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H høj 24H lav $ 0.997507$ 0.997507 $ 0.997507 24H høj $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 All Time High $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Laveste pris $ 0.93476$ 0.93476 $ 0.93476 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) -0.04% Prisændring (7D) +0.02% Prisændring (7D) +0.02%

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) realtidsprisen er $0.99995. I løbet af de sidste 24 timer har USDT0 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.997507 og et højdepunkt på $ 1.004, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDT0s højeste pris nogensinde er $ 1.013, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.93476.

Når det gælder kortsigtet performance, USDT0 har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -0.04% i løbet af 24 timer og +0.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Cirkulationsforsyning 3.13M 3.13M 3.13M Samlet Udbud 3,127,390.874704 3,127,390.874704 3,127,390.874704

Den nuværende markedsværdi på Stargate Bridged USDT0 er $ 3.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDT0 er 3.13M, med et samlet udbud på 3127390.874704. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.13M.