Stargate Bridged USDC (USDC.E) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.998642 $ 0.998642 $ 0.998642 24H lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H høj 24H lav $ 0.998642$ 0.998642 $ 0.998642 24H høj $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Laveste pris $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.08% Prisændring (7D) +0.01% Prisændring (7D) +0.01%

Stargate Bridged USDC (USDC.E) realtidsprisen er $0.999842. I løbet af de sidste 24 timer har USDC.E handlet mellem et lavpunkt på $ 0.998642 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDC.Es højeste pris nogensinde er $ 1.011, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.989603.

Når det gælder kortsigtet performance, USDC.E har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.08% i løbet af 24 timer og +0.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Markedsinformation

Markedsværdi $ 93.73M$ 93.73M $ 93.73M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 93.73M$ 93.73M $ 93.73M Cirkulationsforsyning 93.80M 93.80M 93.80M Samlet Udbud 93,801,007.186921 93,801,007.186921 93,801,007.186921

Den nuværende markedsværdi på Stargate Bridged USDC er $ 93.73M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDC.E er 93.80M, med et samlet udbud på 93801007.186921. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 93.73M.