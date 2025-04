Hvad er StarDOGE (STARDOGE)

StarDOGE is a bsc chain game publishing and launching platform. Launched in August 2023. It is a brand new product of Gamefi + memecoin.StarDOGE is not controlled by one party, hence the platform will be more resistant to censorship, while enabling easier participation.StarDOGE gives back to its users by allowing them to interact and socialize in the virtual world through its Game Quest platform. It is a brand new product from Gamefi + memecoin

StarDOGE (STARDOGE) Ressource Officiel hjemmeside