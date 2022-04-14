Star AI (MSTAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Star AI (MSTAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Star AI (MSTAR) Information Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Officiel hjemmeside: https://merlinstarter.com/ Hvidbog: https://docs.merlinstarter.com/ Køb MSTAR nu!

Star AI (MSTAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Star AI (MSTAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 594.81M $ 594.81M $ 594.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Alle tiders Høj: $ 0.074826 $ 0.074826 $ 0.074826 Alle tiders Lav: $ 0.00139022 $ 0.00139022 $ 0.00139022 Nuværende pris: $ 0.00217463 $ 0.00217463 $ 0.00217463 Få mere at vide om Star AI (MSTAR) pris

Star AI (MSTAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Star AI (MSTAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSTAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSTAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSTAR's tokenomics, kan du udforske MSTAR tokens live-pris!

