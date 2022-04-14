Stank Memes (STANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stank Memes (STANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stank Memes (STANK) Information Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences. Officiel hjemmeside: https://stankmemes.net/ Køb STANK nu!

Stank Memes (STANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stank Memes (STANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.36K $ 9.36K $ 9.36K Samlet udbud $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M Cirkulerende forsyning $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.36K $ 9.36K $ 9.36K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stank Memes (STANK) pris

Stank Memes (STANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stank Memes (STANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STANK's tokenomics, kan du udforske STANK tokens live-pris!

