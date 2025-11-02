Standard Trust Assurance Community (STACO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 1.011 Laveste pris $ 0.01060324 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00%

Standard Trust Assurance Community (STACO) realtidsprisen er $0.01110277. I løbet af de sidste 24 timer har STACO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STACOs højeste pris nogensinde er $ 1.011, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01060324.

Når det gælder kortsigtet performance, STACO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.11M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.11M Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Standard Trust Assurance Community er $ 1.11M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STACO er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.11M.