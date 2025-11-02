UdvekslingDEX+
Den direkte Standard Protocol pris i dag er 0.00080707 USD. Følg med i realtid STND til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STND prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Standard Protocol Pris (STND)

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Standard Protocol (STND) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:50:13 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
Standard Protocol (STND) realtidsprisen er $0.00080707. I løbet af de sidste 24 timer har STND handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00070556 og et højdepunkt på $ 0.00084053, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STNDs højeste pris nogensinde er $ 3.06, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0005346.

Når det gælder kortsigtet performance, STND har ændret sig med +2.96% i løbet af den sidste time, +10.08% i løbet af 24 timer og -2.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Standard Protocol (STND) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Standard Protocol er $ 73.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STND er 90.97M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 80.71K.

Standard Protocol (STND) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Standard Protocol til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Standard Protocol til USD $ -0.0000612592.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Standard Protocol til USD $ -0.0006182593.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Standard Protocol til USD $ -0.0045383710441001665.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+10.08%
30 dage$ -0.0000612592-7.59%
60 dage$ -0.0006182593-76.60%
90 dage$ -0.0045383710441001665-84.90%

Hvad er Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Standard Protocol (STND) Ressource

Standard Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Standard Protocol (STND) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Standard Protocol (STND) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Standard Protocol.

Tjek Standard Protocol prisprediktion nu!

STND til lokale valutaer

Standard Protocol (STND) Tokenomics

At forstå tokenomics for Standard Protocol (STND) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STND Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Standard Protocol (STND)

Hvor meget er Standard Protocol (STND) værd i dag?
Den direkte STND pris i USD er 0.00080707 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STND til USD pris?
Den aktuelle pris på STNDtil USD er $ 0.00080707. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Standard Protocol?
Markedsværdien for STND er $ 73.42K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STND?
Den cirkulerende forsyning af STND er 90.97M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STND?
STND opnåede en ATH-pris på 3.06 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STND?
STND så en ATL-pris på 0.0005346 USD.
Hvad er handelsvolumen for STND?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STND er -- USD.
Bliver STND højere i år?
STND kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STND prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Standard Protocol (STND) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

