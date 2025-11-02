Standard Protocol (STND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00070556 24H lav $ 0.00084053 24H høj All Time High $ 3.06 Laveste pris $ 0.0005346 Prisændring (1H) +2.96% Prisændring (1D) +10.08% Prisændring (7D) -2.39%

Standard Protocol (STND) realtidsprisen er $0.00080707. I løbet af de sidste 24 timer har STND handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00070556 og et højdepunkt på $ 0.00084053, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STNDs højeste pris nogensinde er $ 3.06, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0005346.

Når det gælder kortsigtet performance, STND har ændret sig med +2.96% i løbet af den sidste time, +10.08% i løbet af 24 timer og -2.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Standard Protocol (STND) Markedsinformation

Markedsværdi $ 73.42K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 80.71K Cirkulationsforsyning 90.97M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Standard Protocol er $ 73.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STND er 90.97M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 80.71K.